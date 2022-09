LAMENTÁVEL! STF JÁ FORMA MAIORIA PARA DERRUBAR PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM

O julgamento, que começou sexta-feira, está com 5 votos a 1 para derrubar ou manter os pagamentos do novo piso salarial suspensos até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. Até o momento, ministro André Mendonça divergiu dos colegas e foi o única a votar pela manutenção do piso salarial da enfermagem.





O relator e a favor da derrubada do piso salarial, ministro Roberto Barroso, foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia para suspender a remuneração mínima de pouco menos de R$ 5.000 por mês. Barroso deu dois meses para o Congresso e o Executivo explicarem o impacto financeiro da medida e as fontes de dinheiro para pagar as despesas. Mendonça divergiu hoje e votou pela manutenção do piso. Faltam os votos dos ministros Rosa Weber, Nunes Marques, Luiz Fux, Edson Fachin e Gilmar Mendes.





Com informações de Revista Ceará