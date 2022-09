NINGUÉM CONSEGUE PARAR A ONDA DE VIOLÊNCIA QUE ASSOLA SOBRAL!!!

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta sexta feira(09), na Avenida José Ermírio de Moraes.





Um homem identificado por Kelson Cardoso do Nascimento, 36 anos, foi alvejado com dois disparos quando conduzia sua moto, levando sua esposa para o trabalho.





De acordo com as primeiras informações, dois indivíduos em uma moto abordaram a vítima e nas próximo da garagem da empresa Itapemirim, efetuaram os disparos, Kelson foi atingido no tórax e foi socorrido pela sua própria esposa para o hospital Santa Casa, seu estado de saúde é estável .





Com informações de Olivando Alves