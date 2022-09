PDT vai ao TSE para impedir que Bolsonaro diga em campanha eleitoral que criou o PIX

O PDT, partido do candidato Ciro Gomes ao Palácio do Planalto, vai ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para derrubar uma propaganda eleitoral do presidente da República sobre o Pix.





Desenvolvido pelo Banco Central, o pagamento instantâneo foi lançado na gestão de Jair Bolsonaro (PL), em 2020. No entanto, o partido alega que o mandatário mente ao afirmar que “nós criamos o Pix”.





No vídeo, Bolsonaro diz, entre outras coisas: “Vamos falar sobre o Pix? Nós criamos em 2020. Você se lembra, né? A dificuldade para você fazer uma transferência de recursos. Hoje, você faz de casa, do teu celular. E o que é melhor, sem pagar taxas […].”





De acordo com o documento apresentado pelo PDT, a propaganda tem “conteúdo desinformativo e detém o condão de ludibriar os eleitores”. A sigla pede, então, que Bolsonaro seja impedido pelo TSE de falar que é o criador do Pix.





“Desta forma, não se pode permitir que, sob as vestes da liberdade de manifestação, se promovam acintes à democracia brasileira, com a veiculação de fatos sabidamente inverídicos e gravemente descontextualizados e que tenham potencial lesivo para degradar a higidez e lisura do pleito eleitoral de 2022, razão pela qual vale-se desta”, acrescenta a legenda. (Conexão Política)