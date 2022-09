Polícia Civil do Ceará prende suspeito de matar bombeiro militar da reserva na Capital

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante, na noite dessa segunda-feira (5), Edmilson Alves Cavalcante, de 57 anos. Ele é suspeito de matar o subtenente da reserva do Corpo de Bombeiros, José Carlos, de 64 anos, no bairro Bonsucesso. O suspeito foi encontrado na localidade de Cacimbão dos Tabosas, em Paraipaba. Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo, munições e um par de algemas.





O subtenente José Carlos Rodrigues foi morto a tiros em uma via pública do bairro Bonsucesso, em Fortaleza, e foi a óbito no local. Durante a ação criminosa, a pistola que pertencia a vítima foi roubada.





Equipes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram as buscas e identificaram um suspeito do crime. Edmilson Alves Cavalcante foi encontrado na localidade de Cacimbão dos Tabosas, em Paraipaba. No momento da prisão, realizada pelo DHPP e pelo Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), ele se apresentou como policial militar, o que não é verdade. Com ele, uma pistola, um revólver calibre 38, munições, um par de algemas e uma identidade funcional extraviada também foram apreendidos.





Edmilson foi conduzido para a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, furto e uso de documento falso. Contra ele, um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Belo Horizonte pelo crime de homicídio, também foi cumprido. Ele foi colocado à disposição da Justiça.





(CN7)