Seis pessoas são mortas na Grande Fortaleza em 24 horas

Seis pessoas foram mortas em Fortaleza e Região Metropolitana em menos de 24 horas. Os crimes aconteceram entre a madrugada e a noite desse sábado, 10. Os homicídios foram registrados em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.





Na Capital, os casos foram nos bairros Siqueira, Ancuri, Jardim Jatobá e José de Alencar. Os registro possuem características de execução.





Em Caucaia, a vítima foi Francisco Evilardo Alves da Silva, de 30 anos, morto a tiros, no bairro Nova Cigana. Já em Maracanaú, o crime aconteceu na rua Júlio Mendes. A vítima foi baleada na rua e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.





No bairro Ancuri, em Fortaleza, a vítima foi encontrada amarrada em um matagal. O homem de 27 anos usava tornozeleira eletrônica. Muitas das marcas dos tiros eram concentradas no rosto do rapaz, que possuía antecedente criminal por homicídio.





No bairro Jardim Jatobá, também em Fortaleza, vítima do sexo masculino foi morta a tiros nas proximidades do 4º anel viário. No Bairro José de Alencar, um homem foi morto a tiros dentro de um mercadinho.





SSPDS





Sobre o caso de Caucaia, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a vítima tinha 38 anos e foi morta por um instrumento contundente. " Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e colheram as primeiras informações. Um procedimento policial foi instaurado e a investigação do caso está a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Metropolitana de Caucaia", informou o órgão.





Sobre o crime no Siqueira, a vítima tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e foi lesionada em via pública. O homem entrou no veículo e não resistiu aos ferimentos. Equipes da PM e PC também foram acionadas.





Sobre o registro de homicídio no Ancuri, a SSPDS informou que o corpo da vítima foi encontrado com perfurações de arma de fogo.





Em relação ao caso do Jardim Jatobá, no Maracanaú, a vítima era um jovem de 19 anos de idade, que foi morto por disparo de arma de fogo e morreu em via pública. Sobre o outro crime de Maracanaú, a vítima tinha 23 anos.





O órgão informou que, no bairro José de Alencar, o homem de 38 anos foi morto em um estabelecimento comercial.





Em todos os casos há investigação da Polícia Civil do Ceará, confirmou órgão.





