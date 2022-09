Conheça o criador do meme “BORA BILL”

Se você costuma acessar as redes sociais com frequência já deve ter se deparado com as frases “bora Bill, bora fi do Bill”. Usadas em vários vídeos nas mais diversas situações, o áudio saiu de uma transmissão de uma partida de futebol amador, realizada no estado do Ceará. O responsável pela narração é Josiano Lima, que conta que tudo começou com objetivo de ‘encabular’ o Bill.





“A gente tem esse canal faz tempo, só faço isso com o Bill. (…) Ele se irrita rápido, aí quanto mais eu grito mais ele fica com raiva. Ele é meu primo, já faço isso há muito tempo”, explica Josiano.





Bill Morais é amante do esporte, além de treinador tem também um campo de futebol de areia, onde são realizadas partidas e até torneios. O canal do Josiano é o TV 100 Futuro que já acumula mais 130 mil seguidores. Os dois são primos e moram na cidade de Croatá/CE.





Já a brincadeira, apesar de não ser nova, só nessa semana ganhou proporções, que nem o criador consegue calcular.





“Falar a verdade, eu não tenho nem noção do que está rolando. Sei que as minhas redes sociais estão congestionadas de tanta mensagem e marcações, mas o foco principal é o Bill, kkk”, comentou.





Josiano conta que o vídeo que viralizou foi gravado no domingo (4) durante live de uma partida. Ele ficou brincando com o primo, com os gritos de “bora Bill”. As pessoas que estavam acompanhando a partida, começaram a ir ao perfil do Bill e compartilhar a foto dele.





“Eu tinha postado um vídeo dele recente já estava perto de 1 milhão de visualizações, aí de domingo para cá”, disse.





Nas redes sociais, os memes com o áudio do vídeo e o próprio vídeo continuam divertindo os internautas e crescendo em visualizações e compartilhamentos. Se você ainda não viu, conheça agora o meme “bora Bill.” (TV FUTURO)