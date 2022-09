TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do 7/9 em campanha

Em decisão na noite deste sábado (10), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Benedito Gonçalves proibiu que a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) use as imagens dos eventos oficiais do 7 de Setembro. Segundo o magistrado, a utilização dos conteúdos “é tendente a ferir a isonomia”.





– O uso de imagens da celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois utiliza a atuação do chefe de Estado, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio ao candidato à reeleição – argumentou o ministro.





A determinação atende, de forma parcial, a uma solicitação dos partidos de oposição, PT, PV, PCdob, PSOL, REDE, PSB, Solidariedade, Avante, Agir e Pros, que formam a coligação Brasil da Esperança. Eles apontam abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação.





Na decisão, Gonçalves ordena que a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) edite um vídeo já publicado no YouTube que traz as imagens do 7 de Setembro, sob multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.





O magistrado também orienta que novos conteúdos semelhantes não sejam produzidos.





O presidente Bolsonaro e seu vice de chapa, o general Braga Netto (PL), têm cinco dias para apresentar suas defesas.





Nesta sexta (9), o ministro também instaurou uma investigação eleitoral contra a chapa para investigar as condutas de Bolsonaro e Braga Netto no Bicentenário da Independência. (Pleno News)