Sobral terá passagem gratuita no transporte urbano durante as eleições no domingo

Os ônibus do transporte coletivo que circulam em Sobral, a 245 km de Fortaleza, vão funcionar com passe livre neste domingo (2), no primeiro turno das eleições de 2022. A informação da gratuidade no transporte foi confirmada nesta manhã de sexta-feira (30) pela prefeitura do município.





Os eleitores sobralenses que irão às urnas poderão se deslocar até sua seção eleitoral utilizando o Transporte Urbano de Sobral (TranSol) de forma gratuita. A medida foi garantida pela Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran), publicado nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial do Município (DOM).





A decisão garante o funcionamento de todas as sete linhas do Transporte Urbano de Sobral (TranSol) entre 7 e 18h, com o objetivo de assegurar que todos tenham acesso ao transporte público no dia das eleições. É importante lembrar que o VLT não funcionará neste domingo.





De acordo com o secretário do Trânsito e Transportes, Kaio Dutra, não é necessário apresentar nenhum documento na hora do embarque.





“Todas as pessoas que precisarem utilizar o TranSol para votar neste domingo de eleições, poderão embarcar de forma gratuita sem a necessidade de apresentar documentação”, afirmou.





(G1/CE)