TRAGÉDIA EM SOBRAL: ACIDENTE DEIXA DUAS VÍTIMAS FATAIS NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO JORDÃO

Um grave acidente de trânsito do tipo colisão frontal entre duas motocicletas deixou um saldo negativo de duas pessoas mortas na rodovia municipal que liga Sobral e Jordão.





O acidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada deste sábado (03), nas proximidades da empresa rações Golfinho, quando dois homens transitavam em suas motocicletas e se choraram frontalmente e infelizmente, dois condutores morreram no local do sinistro.





As vítimas foram identificadas como: Francisco das Chagas Cruz, morava no distrito do Baracho e Alexandro Silva Sousa, 40 anos, morava no distrito de Jordão e trabalhava de churrasqueiro em Sobral/CE.





A polícia militar foi acionada para o local, onde tomou as providências de praxe.