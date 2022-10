UNINTA: Inscrições abertas para o processo seletivo unificado 2023.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Faculdade Uninta Sobral tornam público o Processo Seletivo Tradicional 2023.1. São quatro modalidades de ingresso: Aproveitamento da Nota do ENEM, Prova, Transferidos e Graduados, todas com seleção 100% online. As inscrições devem ser realizadas até o dia 12 de março de 2023, na página vestibular.uninta.edu.br Estão disponíveis 18 opções de cursos presenciais para o Centro Universitário Inta e 05 para a Faculdade Uninta Sobral, todos com acesso a financiamentos como o FIES, CredIES e Pravaler. As aulas para os estudantes matriculados terão início no dia 13 de março de 2022.Nesta forma de ingresso, o candidato realiza uma prova online com 30 questões de múltipla escolha. A data e o horário, bem como as orientações de como acessar o exame estão disponíveis no edital do processo seletivo.Já nesta modalidade, o candidato opta por utilizar sua nota do ENEM, de qualquer edição a partir de 2010, como forma de seleção, excluindo a necessidade da realização de prova. A pontuação mínima pode ser consultada no edital.Para os estudantes que desejam transferir seu curso para o UNINTA, bem como para aqueles que já possuem uma graduação, a seleção se dá por análise de documentos, disponíveis para consulta no edital.