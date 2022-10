Pesquisa Brasmarket indica vitória de Bolsonaro no 1° turno

A pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada pelo instituto Brasmarket e divulgada nesta sexta-feira (30) indicou a possibilidade de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vença a eleição já no primeiro turno. Tanto na análise espontânea quanto na estimulada, o atual líder tem preferência maior do que a soma dos concorrentes, ou seja, possui a maioria dos votos válidos.



No levantamento espontâneo, quando a lista de candidatos não é apresentada aos entrevistados, Bolsonaro aparece com 44,3%, contra 27,6% de Lula (PT), 3,8% de Ciro Gomes (PDT) e 3,2% de Simone Tebet (MDB). Na soma, todos os concorrentes do atual chefe do Executivo tem 35,5% do eleitorado, o que indica a possibilidade de vitória do líder já no primeiro turno.



Já na pesquisa estimulada, Bolsonaro tem 45,4%, contra 30,9% de Lula, 6,2% de Ciro e 5,2% de Tebet. Somados, os índices dos concorrentes do presidente totalizam 43,7%, o que também aponta uma tendência de que o resultado seja sacramentado a favor do chefe do Executivo já na primeira rodada de votação.



O instituto Brasmarket entrevistou 1.600 pessoas em 529 cidades brasileiras entre os dias 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,45% para mais ou menos e o nível de confiabilidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08847/2022.