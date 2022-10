18 DE OUTUBRO - DIA DO MÉDICO: PARABÉNS!

No dia 18 de outubro, é comemorado o dia do médico no Brasil. As comemorações se relacionam à figura de São Lucas, considerado padroeiro da profissão, que também era médico.





Uma das áreas mais essenciais na sociedade, a medicina é a responsável por milhares de pessoas durante o seu cotidiano.









Além disso, o médico atua de maneira preventiva e combativa contra as doenças que afligem os pacientes.





ORIGEM DO DIA DO MÉDICO NO BRASIL





O Brasil é uma nação que tem diversas tradições cristãs como herança, desde a colonização. Por isso, a celebração do dia do médico se associa com o Dia de São Lucas.





A celebração do dia do médico também acontece em outras nações, neste dia 18 de outubro, como Itália, Polônia, Portugal e Espanha.









MENSAGEM PARA O DIA DO MÉDICO





Possuem vidas, famílias e dramas como todo mundo. Contudo, ao usar a sua capa de super herói, conhecido como jaleco, os médicos deixam tudo para trás e apenas tem olhos para salvar vidas.





Ao abraçar uma causa maior, os médicos abrem mão de suas vidas em prol do próximo, em um dos atos mais extremos de empatia ao dedicar tudo de si ao outro.





Humanidade, empatia, respeito e solidariedade. Características que são primordiais e presentes nos médicos, responsáveis por tratar as doenças física e da alma, ao abraçar o paciente para, juntos, caminharem para a cura. Feliz dia do médico!





PARABÉNS PELO DIA DO MÉDICO





Linha de frente na batalha contra doenças, principal arma da esperança contra o desalento em tempos difíceis. O médico dedica a sua vida para salvar o próximo em um ato supremo de empatia e compaixão. Feliz dia do médico!





É com empatia e compaixão que são suas principais armas contra os enfermos dos pacientes. Feliz dia do médico!





É necessário reverenciar e agradecer esses profissionais que doam as suas vidas para salvar o próximo. Feliz dia do médico!





Guardiões da saúde, bastiões da esperança, representantes da luta e símbolos de persistência. Os médicos são verdadeiros anjos que salvam vidas diariamente e, por isso, é preciso celebrar a existência deles. Feliz dia do médico!





Com NE10