TRAGÉDIA NO GURIÚ!!!! PROFESSORA, POLICIAL MILITAR, BALCONISTA, GUIA DE TURISMO... SAIBA QUEM SÃO AS VÍTIMAS DO TRÁGICO ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta de meio-dia de ontem, segunda-feira, 17, ocasião em que sete pessoas ocupavam um veículo Tiggo 8 Turbo Caoa Cherry, branco e placa RTN 4C85, conduzido por um menor de idade 15 anos (guia), ocasião em que passeavam pelas dunas do distrito de Guriú e infelizmente caíram de uma duna que tinha aproximadamente 10 metros de altura. Lamentavelmente uma mulher de 35 anos identificada como Danúbia Daiane Reis, natural do Mato Grosso, veio a óbito no local. Outras seis pessoas ficaram feridas, dentre elas o adolescente de 15 anos contratado como guia de turismo, que segundo informes não possui credenciamento para exercer a função e que era o condutor do veículo.





Vítima 01: Neilson Wilker Gonçalves Batista, 29 anos, Policial Militar, natural de Cárceres-MT. Sofreu fraturas no tornozelo e mão direta, e ainda escoriações no rosto;





Vítima 02: Natacha Bárbara de Souza Neto, 25 anos, professora, natural de natural de Cárceres-MT, sofreu fratura no pé direito e escoriações pelo corpo;





Vítima 03: Kelvin Spassini, 30 anos, sofreu trauma de face e fratura nos punhos;





Vítima 04: Mayra Bianca Lima Gomes, 28 anos, estava com suspeita de TCE grave e trauma de face.





Vítima 05: Júlio Fernando Alves, 27 anos, balconista, natural de Cárceres-MT, sofreu escoriações no rosto e pernas.





Vítima 06: O camocinense menor de idade, 15 anos, residente na Vila de Jericoacoara. Segundo as informações, este seria o condutor do veículo e teria sido contratado como guia turístico e sofreu fratura no braço direito e corte na cabeça.





Vítima 07 (fatal): Danúbia Daiane Reis, 36 anos.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h