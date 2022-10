Sertanejos bolsonaristas somam 165 milhões de seguidores nas redes

Os artistas recebidos por Jair Bolsonaro nesta segunda no Palácio da Alvorada para declarar voto no presidente defenderam a reeleição e pediram para que seus fãs, principalmente os mais jovens, que ainda eram crianças no governo Lula, analisem as diferentes propostas.





Os mais de 165 milhões de seguidores do grupo no Instagram, Twitter e Facebook podem fazer a diferença em uma eleição tão apertada. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Mesmo com fãs seguindo mais de um artista, a soma supera o total de eleitores (156,4 milhões) ou mesmo os votos válidos (123,6 milhões).





Gusttavo Lima chegou a ironizar a claque que acompanha o petista e disse que “antes só do que mal acompanhado, e nós não estamos sós”.





Zezé di Camargo disse que analisou o governo. “Até já estivemos do outro lado, mas temos certeza que o melhor para o Brasil é Bolsonaro”.