ABSURDO! Nova taxa da Enel a provedores deve triplicar preço da internet no CE

Sem acordo com o setor, a Enel elevou a cobrança para o uso de postes pelas empresas de internet.

Com a medida adotada pela empresa, no que se refere ao uso de postes para instalação de equipamentos, a União dos Provedores do Ceará (Uniproce) estima que o preço médio do serviço das pequenas empresas, que atendem cerca de 70% do mercado local, irá disparar de R$ 70 para R$ 240.





A nova cobrança da tarifa para a instalação de equipamentos em postes é discutida desde fevereiro deste ano. Após reuniões ao longo dos últimos meses, não houve acordo entre a Enel e as representantes do setor. Ao todo, são 1.293 estabelecimentos.





Atualmente, a taxa paga pelos provedores à distribuidora é de R$ 12 por cada poste. Segundo o presidente da Uniproce, Davi Leite, a Enel quer aumentá-la para R$ 36 ou para um percentual gradual que pode corresponder a até quatro vezes mais que o valor atual, a depender do número de equipamentos instalados.





A diretora Jurídica da Uniproce, Ana Aguiar, informou que “as entidades irão recorrer judicialmente, além de acionar o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”, disse.





A advogada avalia que, “caso a Enel mantenha a cobrança, será responsável por um retrocesso da conectividade, desemprego e paralisação de serviços em escolas, penitenciárias e outros fundamentais, que utilizam a internet de pequenos provedores por meio de licitações, no Interior do Ceará”, explica Ana Aguiar.





Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso