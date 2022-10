ADOLESCENTE BALEADO NA ESCOLA CARMOSINA FERREIRA GOMES, MORRE NA SANTA CASA DE SOBRAL/CE

Infelizmente, o adolescente Júlio César de Sousa Alves, 15 anos, baleado dentro da Escola Carmosina Ferreira Gomes no bairro do Sumaré, fato ocorrido no dia 5, não resistiu e morreu no início da noite deste sábado (08).





Júlio César de Sousa Alves, foi baleado dentro da escola por um colega de aula, que supostamente sofria de bullying, onde infrator levou uma pistola de seu pai e atirou em três adolescentes.





Júlio César foi atingido na cabeça e ao ser socorrido para o hospital Santa casa, teve morte encefálica e infelizmente no início da noite deste sábado (8), o restante dos órgãos pararam e o garoto entrou em óbito.





Com informações de Olivando Alves