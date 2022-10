Ao lado do presidente, Leonardo e Gusttavo Lima declaram apoio a Bolsonaro

Ao lado do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima e Leonardo declararam apoio ao atual chefe do executivo. Os cantores sertanejos foram ao Palácio da Alvorada – residência oficial do chefe do presidente da República.





Gusttavo Lima e Leonardo já haviam se manifestado publicamente a favor da reeleição de Jair Bolsonaro (PL).





Os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações) também participaram do encontro.





Mais cedo, Bolsonaro teve encontro com o ex-prefeito de Manaus e também ex-senador Arthur Virgílio (PSDB), que também declarou apoio ao atual chefe do executivo.

(Gazeta Brasil)