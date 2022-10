Apoiador de Lula mata amigo apoiador de Bolsonaro a facadas após ouvir que "todo petista era ladrão"

Um homem foi preso em flagrante, em Itanhaém, no litoral de São Paulo (SP), após matar um amigo a facadas durante uma discussão por discordância política. O crime aconteceu no fim da tarde de terça-feira (04).





Boletim divulgado hoje (05) pela Polícia Militar, o autor do crime é eleitor de Lula (PT), enquanto a vítima apoiava o presidente Jair Bolsonaro (PL).





O assassinato ocorreu na Avenida Santo André, no bairro Nova Itanhaém.





Após ser detido pela PM, Luis Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, confessou o assassinato e relatou que morava junto com a vítima, José Roberto Gomes Mendes, de 52, há 5 anos.





No local, os agentes da PM encontraram o corpo do apoiador de Bolsonaro no chão e com 8 ferimentos de faca espalhados pelo rosto, costas e pescoço. Ele usava uma camisa com a foto de Bolsonaro.





Em depoimento à PM, o autor da facada alegou que a discussão começou durante o almoço, quando a vítima disse que “todo petista era ladrão” e recebeu como resposta que ele “estava comendo a comida que o petista comprou”.





Ainda de acordo com o depoimento do autor da ação, José Roberto atirou uma panela em sua direção e, na sequência, pegou uma faca para atacá-lo.





Os dois entraram em luta corporal, quando Luis Antônio tomou o objeto e golpeado a vítima.





Os “motivos e quantidades de facadas descartam, por ora, o eventual reconhecimento de legítima defesa” por parte de Luis Antônio, segundo registrado em BO na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém (SP).





O homem foi conduzido à Cadeia Pública de Peruíbe, também no litoral de São Paulo.





Via Terra Brasil Notícias