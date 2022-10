Padre perde controle de veículo e cai dentro de açude em Groaíras: veja vídeo

O Padre Antônio José Viana Monte, da Paróquia de Groaíras, sofreu um acidente de trânsito, na tarde dessa terça-feira (4), na CE-179, que corta o Município. Ele perdeu o controle da picape enquanto dirigia e acabou caindo em um açude da região. O religioso não sofreu ferimentos graves e está bem.





Um motorista que trafegava pela via flagrou o momento em que o condutor, que transitava pela contramão, parece colidir no meio-fio e perder o controle do automóvel. Em seguida, o carro atravessa a rodovia e capota, caindo na barragem à margem da pista.









PADRE NÃO TEVE FERIMENTOS GRAVES





Segundo uma fonte, que não quis se identificar, o padre fazia o trajeto entre Groaíras e Sobral quando o acidente aconteceu. Ainda conforme o relato, após o episódio, a vítima foi auxiliada e levada para a paróquia, onde recebeu atendimento dos próprios funcionários. Ele não teve ferimentos graves, registrou apenas danos materiais. A assessoria da Prefeitura Groaíras confirmou que a picape pertence à paróquia local.





A fonte ainda detalhou ao Diário do Nordeste que, atualmente, a cidade celebra a padroeira local, Nossa Senhora do Rosário, e o religioso está sendo submetido a um ritmo intenso de trabalho.





No mesmo dia, após o incidente, ele participou da missa no turno da noite e mencionou o episódio aos fiés. Ele teria dito que passou por um "livramento", já que não sofreu ferimentos graves.





Fonte: Diário do Nordeste