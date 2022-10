Governador de Goiás Ronaldo Caiado declara apoio a Bolsonaro

Nesta quarta-feira (5), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) declarou apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para o segundo turno das eleições. A previsão, segundo a assessoria do Governo de Goiás, é que ele vá a Brasília, na quinta-feira (6), para se encontrar com Bolsonaro no Planalto.





O apoio Ronaldo Caiado foi declarado durante uma reunião virtual realizada com cerca de 230 prefeitos goianos e alguns deputados de sua base, com a intenção de agradecê-los após sua vitória nas eleições de 2022 em primeiro turno. Caiado foi reeleito no último domingo (2) com 51,81% dos votos,





Ronaldo Caiado teve 51,81% dos votos válidos e governará o 12º maior colégio eleitoral do país por mais 4 anos. Gustavo Mendanha (Patriota), adversário direto de Caiado durante toda a campanha no Estado, teve 25,20% dos votos válidos até o momento, ou 879.031 votos. Caiado recebeu 1.806.892 votos, tendo sido o candidato ao Governo mais votado em 240 das 246 cidades goianas.





