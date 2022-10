Bispa Rosanna Ferreira vence o câncer de mama: “Milagre”

A bispa Rosanna Ferreira, esposa do apóstolo Miguel Ângelo, testemunhou estar curada do câncer de mama. Durante culto na igreja Cristo Vive, no Rio de Janeiro, ela relatou sua história de luta contra a doença e a vitória que recebeu.





– No dia 5 de janeiro, uma quarta-feira, eu recebi um diagnóstico de que eu estava com câncer de mama. Começou a guerra, a armadura enorme na minha vida. Eu não sabia, e nesta hora o Senhor falou “calma, que eu estou contigo” – declarou a líder cristã.





Durante o período de tratamento contra a doença, a pastora foi submetida a sessões de quimioterapia, enfrentou a Covid-19 e procedimento cirúrgico.





– Amados, eu estive no vale da sombra da morte, mas era a sombra da morte, não era a morte. Eu chorei litros, de manhã, de tarde, de noite. Eu só não me senti sozinha, solitária, porque eu tinha minha família – declarou.





A líder cristã destacou que o “Senhor pode realizar milagres” e que “é importante não parar e retroceder, mesmo que a guerra esteja acirrada”.





– Eu sou um milagre vivo. Eu fiquei 14 quilos acima do meu peso, eu não tinha forças nem para falar. Mas eu estou aqui porque o nosso Deus é real, é vivo – celebrou.





Confira o vídeo completo do testemunho abaixo:

(Pleno News)