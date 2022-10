Bolsonaro: "Repudio as falas de Roberto Jefferson contra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF"

Na tarde deste domingo (23), o presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra Roberto Jefferson (PTB). O ministro do Supermo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-deputado.





Jefferson está cumprindo prisão domiciliar por criticar membros da Corte. Os agentes da PF foram até a casa dele pra tentar prendê-lo. O ex-deputado não aceitou a decisão e trocou tiros com os membros da Polícia Federal.





“Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP”, escreveu o presidente no Twitter.





“Determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio”, completou.

