Bolsonaro anuncia início da exploração de urânio e fosfato na usina de Itataia, em Santa Quitéria/CE

O Ceará foi pauta do debate entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), realizado na noite dessa sexta-feira (28), na TV Globo. Durante o programa, o atual Presidente da República anunciou o início da exploração de urânio e fosfato na usina de Itataia, em Santa Quitéria.





“Você, do Ceará, Santa Quitéria, vai explorar urânio. Está tudo resolvido por nós“, anunciou Jair Bolsonaro.





Durante o Seminário Energia Brasil, realizado no último dia 21 de outubro, pelo Lide Ceará, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, informou que soltou uma medida provisória facilitando uma parceria público-privada, onde as Indústrias Nucleares do Brasil (INB), que é uma estatal de energia, irá explorar o urânio e uma companhia privada vai explorar o fosfato. A proposta deverá avançar em um ou dois meses. (CN7)