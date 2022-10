Bolsonaro critica decisões do TSE contra a imprensa: "Potencialização da censura"

Nesta quarta-feira (19), o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), criticou as decisões recentes do Poder Judiciário a veículos da imprensa de direita e reclamou que há censura do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a canais que declararam apoio a ele.





“Há potencialização da censura, no meu entender, por causa das eleições. O que transparece para a gente, não posso afirmar, é que por parte de alguns do Judiciário há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização e derrubada de página só existe do nosso lado. Do lado de lá tem barbaridades acontecendo e ninguém toma providência”, disse Bolsonaro em entrevista ao site o Antagonista.





O chefe do executivo também citou a recentes decisões do TSE contra a Jovem Pan. As ordens judiciais proibiram jornalistas e comentaristas da emissora de se manifestar livremente sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência.





“Você vê agora a Jovem Pan sofrendo, no meu entender, essas perseguições. [Com isso] você vai despertando pessoas importantes, órgãos de imprensa importantes, e vai acabar mostrando para ele: ‘Olha, o próximo pode ser você. Por enquanto está sendo com os outros, o próximo pode ser você’. E a questão da liberdade de imprensa ou você tem ou não tem”, disse Bolsonaro.





(Gazeta Brasil)