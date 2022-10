Bolsonaro defende que maioria do STF limite Alexandre de Moraes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O chefe do Executivo deu declarações, nesta quarta-feira (19), durante entrevista ao CD Talks, podcast do site O Antagonista.





Bolsonaro afirmou que Moraes “é muito independente” e “julga as coisas de acordo com a sua conveniência”. As informações são do site O Antagonista.





– Ele é muito independente. Ele julga as coisas de acordo com a sua conveniência. Até mesmo a questão de censura, que está muito ligada a ele por ser presidente do TSE, não sou de acordo com essas desmonetizações, derrubada de páginas, entre outras medidas. Por quê? – disse.





Ele citou ainda o artigo 220 da Constituição, sobre a liberdade de expressão.





– Eu vejo o artigo 220 da Constituição como algo sagrado, e ali não carece de regulamentação. Nenhuma lei pode botar limites na liberdade de expressão. Alexandre de Moraes tem a posição própria dele. Entendo que a maioria, pensando de acordo com esse dispositivo constitucional, pode chegar no Alexandre de Moraes e botar algum certo limite. Qualquer um ministro que tem… que tome decisões que extrapolem, todo o Supremo paga a conta.





(Pleno News)