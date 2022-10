Bolsonaro faz duro discurso sobre possível fraude nas inserções de rádio; VEJA VÍDEO

O presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou a exoneração do servidor público Alexandre Gomes Machado, responsável pelo recebimento e disponibilização de propagandas eleitorais no sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após denunciar fraudes nas inserções de rádios do Norte e Nordeste.





Durante evento de campanha em Teófilo Otoni, Minas Gerais, nesta quarta-feira (26), Bolsonaro declarou que mais uma vez foi vítima do TSE. “É o assunto do momento, mais uma do TSE. Vocês têm acompanhado as inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima mais uma vez. Aonde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o PT vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência. É manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente o PT e o TSE têm muito o que explicar nesse caso”, afirmou. Posteriormente, Bolsonaro apresentou pautas ligadas à economia e à família.