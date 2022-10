Bolsonaro herda mais votos de Ciro do que Lula

Pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha, na sexta-feira (7/10), mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) herda mais votos de Ciro Gomes (PDT) do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Apesar do apoio formal do partido e do pedetista ao candidato do PT, o atual chefe do Executivo é o preferido de 42% dos eleitores de Ciro no segundo turno, enquanto o percentual favorável a Lula soma 31%.





Já entre os eleitores que optaram por Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, há mais equilíbrio na distribuição de votos no segundo turno. Lula recebe 31% dos votos de Tebet — mesmo percentual dele em relação a Ciro —, e outros 29% migram para Bolsonaro.





Contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 2.884 pessoas, entre os dias 5 e 7 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-02012/2022.





(Metrópoles)