Bolsonaro: “PT construiu metrô na Venezuela, mas não em BH”

O petista teve seu envolvimento com obras no exterior expostos pelo atual presidente do país

O presidente Jair Bolsonaro (PL) expôs uma série de dados sobre a corrupção do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre elas o custeio de obras no exterior envolvendo construtoras brasileiras.





O candidato à reeleição exemplificou a construção de um metrô na Venezuela com dinheiro brasileiro enquanto que Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, não tem metrô.





– Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1,6 bilhão para seus amigos Chaves e Maduro, fizeram metrô lá fora e não tem metrô aqui no Brasil. E parte desta grana teria voltado para cá? – declarou.





Bolsonaro pediu ainda para que o petista não culpe a Operação Lava Jato pelo maior esquema de corrupção da história do país, pois “a responsabilidade da corrupção no país” é de Lula.





(Pleno News)