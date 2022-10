Bolsonaro tem 58 milhões de seguidores nas redes sociais; Lula, 24 milhões

De acordo com um levantamento feito pela CNN, Jair Bolsonaro (PL) é o candidato à Presidência da República que acumula mais seguidores nas redes sociais, com um total de 58,96 milhões — somando os perfis de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 24,13 milhões de seguidores.





Bolsonaro, que tenta reeleição, possui cerca de 15 milhões de seguidores no Facebook; mais de 24 milhões no Instagram; 9,6 milhões no Twitter; 6,33 milhões no YouTube e 4 milhões no TikTok.





Já os 24,13 milhões de seguidores de Lula dividem-se em: 5,3 milhões de seguidores no Facebook; 9,3 milhões no Instagram; cerca de 5,2 milhões no Twitter; 1,13 milhão no YouTube e mais de 3,2 milhão no TikTok.





Todas as contas consideradas no levantamento são verificadas.





Créditos: CNN.