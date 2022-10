O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, venceu o segundo turno das eleições na Grécia. Em parcial divulgada neste domingo (30) nas redes sociais, Bolsonaro recebeu 242 votos, enquanto o pestista teve um total de 193 votos.





Os resultados oficiais serão divulgados, no entanto, somente a partir das 17h pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando as urnas serão fechadas no Brasil.





(Terra Brasil Noticias)