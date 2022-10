Bolsonaro vota no Rio e diz estar com “expectativa de vitória”

Por volta das 8h da manhã deste domingo (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) exerceu seu direito ao voto. Ele viajou até o Rio de Janeiro, onde participou do segundo turno do pleito na Escola Municipal Rosa da Fonseca, zona oeste do estado.





Logo após deixar a cabine de votação, ele posou para foto fazendo o símbolo de 22 com as mãos. Na ocasião, Bolsonaro fez um breve pronunciamento, dizendo que está com expectativas de vitória.





– Expectativa de vitória, pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil sairá vitorioso – pontuou.





Bolsonaro estava acompanhado de seguranças e assessores. O presidente chegou 10 minutos antes da abertura dos portões. Ele abraçou apoiadores, que vestiam camisas verde e amarela, e registrou fotos.