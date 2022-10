Campanha de Bolsonaro entregará provas nesta terça (25), diz Fábio Faria

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta na noite desta segunda-feira (24), que encaminhará nesta terça-feira (25) ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes documentos que comprovem que rádios deixaram de veicular inserções do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).





“Serão entregues amanhã. De todas as rádios”, disse Faria ao site Poder 360.





Moraes deu 24 horas para que a campanha de Bolsonaro apresente provas de que teve menos inserções de rádio neste segundo turno do que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





No Twitter, o chefe de comunicação da campanha de Bolsonaro, Fabio Wajngarten disse que a equipe de comunicação de Bolsonaro “está compilando todas as praças, todas as emissoras” .

Eis a declaração de Wajngarten no Twitter:





A nossa equipe de operações de mídia está compilando todas as praças, todas as emissoras,todas as inserções em todas as faixas horarias pré determinadas pelo TSE.Referidos relatórios são assinados pelas empresas fiscalizadoras(checking de midia)bem como carimbadas com CNPJ delas.





Algumas informações adicionais e relevantes: todos os veiculos de comunicação são obrigados por LEI a arquivarem seus últimos 30 dias de programação integral. A certeza da impunidade era tamanha que nem disfarçaram a divergência absurda. Só tenho uma coisa a dizer: A CASA CAIU.





Toda auditoria de mídia tem como objetivo comprovar/atestar a veiculação de um determinado filme publicitário de um determinado anunciante. No caso de veiculação teremos no relatório as seguintes informações: emissora, data, hora, duração e nome do filme.





Uma vez consolidadas as inserções comprovadas temos uma conta de total obrigatório – total encontrado = diferença faltante. No nosso caso em 15 dias, com dados preliminares tivemos 154.000 inserções faltantes no Brasil.





(Gazeta Brasil)