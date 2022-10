Casal é preso transportando 23,1 kg de cocaína no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira, 27, um casal que estava em posse de 23,1 kg de cocaína, em Itarema, cidade situada no Norte cearense. Segundo informações do órgão de segurança, suspeitos trouxeram a droga de Teresina (PI) e planejavam levá-la para Fortaleza.





Conforme PRF, o transporte da droga foi descoberto por policiais que se deslocavam para missão relativa à Operação Eleições 2022 – 2º Turno. Na ocasião, os agentes abordaram o veículo onde a dupla estava, no km 178 da CE 085, e perceberam que o casal ficou nervoso com a abordagem.





Os ocupantes do veículo teriam entrado em contradição ao responder perguntas dos policiais. Além disso, os agentes "observaram um volume no revestimento interno da cabine do carro e um forte odor, típico de entorpecente".





Policiais fizeram então uma fiscalização "mais minuciosa" e localizaram a droga, que estava dividida em 22 tabletes, "de pouco mais de 1kg cada". Tanto o carro como os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal, em Fortaleza.





(O Povo)