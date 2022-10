Trens vão funcionar de graça nas eleições no CE

A gratuidade será em todas as linhas operadas pelo Metrofor na Capital e no interior do estado.

O funcionamento do metrô e VLTs no Ceará, no segundo turno das eleições (dia 30) terá início, por volta de 7h30, e seguirá até, por volta de 18h, atendendo os eleitores que precisam se deslocar para suas seções de votação.





Para o embarque nas linhas Sul e Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e VLTs de Sobral e Cariri, não será necessário apresentar documentação comprobatória do local de votação.





No dia, o transporte sobre trilhos funcionará em horários especiais. Por isso, os usuários devem consultar a programação das viagens de Metrô e VLT, válida apenas para o domingo. As tabelas com os horários de todas as estações já estão disponíveis para consulta em metrofor.ce.gov.br. Consulte horários específicos de cada estação e cada linha.





Por Marcelino Jr