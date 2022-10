Ceará vai ter concurso com 113 vagas para cargo de segundo tenente da Polícia Militar

A governadora Izolda Cela anunciou na tarde desta segunda-feira (31) concurso público com 113 vagas para o cargo de segundo tenente da Polícia Militar, mais cadastro de reserva. As inscrições devem começar em novembro e a prova está prevista para ser realizada em fevereiro de 2023.





Os oficiais aprovados vão se destinar à fiscalização, controle, apoio e acompanhamento das atividades operacionais da Polícia Militar. O edital com informações sobre salários, carga horária, entre outras informações deve ser publicado ainda nesta segunda-feira, contudo a governadora já adiantou que para se candidatar, é preciso ter idade entre 18 e 29 anos.





"Fazemos isso diante do compromisso permanente de investimentos que não necessários para expandir os serviços e qualificar a segurança pública no que diz respeito às ações da Polícia Militar. Agradeço a todos que servem ao estado do Ceará numa área tão essencial que é a segurança pública", enfatizou Izolda.





Concurso da PM





Já estão abertas também as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Ceará, que começaram no dia 24 de outubro e seguem até 24 de novembro somente via Internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 180.





Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 mil vagas, todas de contratação imediata. Destas, 15% das vagas são destinadas às mulheres e 20% são reservadas para candidatos negros ou pardos.





Os aprovados serão admitidos na Polícia Militar como alunos soldados, e serão promovidos a soldado após concluírem o Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará.





