Concurso da Polícia Militar do Ceará abre inscrições em 24 de outubro

A governadora do Ceará, Izolda Cela, informou que o Governo do Estado divulga ainda nesta segunda-feira (10) o edital para o concurso da Polícia Militar, que vai disponibilizar 1.000 vagas.





"Hoje anunciamos aqui o lançamento de um edital para um concurso de mil vagas para a Polícia Militar do Ceará. Nós temos 2,4 mil profissionais em formação. Eles já estão prestando serviços relevantes. Eles já entram integrando as forças de segurança, devidamente contratados e efetivados", disse Izolda.





O último concurso para policiais militares do Ceará havia disponibilizado três mil vagas, mas apenas 2.463 candidatos foram aprovados; ou seja, parte das vagas disponíveis não foi preenchida.





Data de inscrição e provas





Segundo a Polícia Militar, o concurso terá o seguinte cronograma:





Início do período de inscrição: 24 de outubro

Fim do período de inscrição: 24 de novembro

Data da prova: segunda quinzena de janeiro de 2023





Das 1.000 vagas todas de contratação imediata, 15% são destinadas às mulheres; 20% são reservadas para candidatos negros ou pardos.





Os aprovados serão admitidos na Polícia Militar como alunos soldados, e serão promovidos a soldado após concluírem o Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará.





Salário





O salário do concurso publicado em 2021 foi de R$ 4.192, 72. Ainda não foi confirmado se o salário será o mesmo no novo edital.





Segundo o secretário da Segurança, Sandro Caron, os 2,4 mil convocados no concurso anterior recebem os cursos preparatórios e em breve ingressam na corporação militar.





"Isso vai permitir a abertura de novas bases do Raio, do Copac, Cotar e reforço do policiamento ostensivo em geral. Cada novo reforço aumento novo compromisso em garantir um Ceará mais seguro com menos índices de violência", disse o secretário.





"A expectativa é de que tenhamos em dezembro essas forças garantindo a segurança no Ceará", completou a governador Izolda Cela.





