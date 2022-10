Zema diz que o povo mineiro já está "vacinado do PT"

Nesta segunda-feira (10), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais para criticar o ex-presidente Lula (PT). Ele rebateu declarações do petista, que disse no fim de semana que Zema tem “liberdade de apoiar quem ele quiser”, mas não pode pensar que o “povo é gado”.





Em sua resposta, Zema afirmou que o mineiro é um povo sábio.





– No governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado. É povo sábio e honrado, que do PT já tá vacinado – escreveu.