Presidente Jair Bolsonaro faz campanha no Ceará no próximo sábado (15)

O deputado André Fernandes (PL) anunciou, nesta segunda-feira (10), que a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará acontecerá no próximo sábado, dia 15 de outubro. A informação foi confirmada por meio do Twitter.





“O nosso Presidente Jair Bolsonaro estará no Ceará neste sábado dia 15. Em breve trago mais informações!”, escreveu André Fernandes. Essa será a primeira visita de Bolsonaro ao Ceará durante as eleições deste ano. A última vez que o chefe do Executivo esteve em terras cearenses ocorreu em julho, durante o período de pré-campanha.





A expectativa é que a agenda do presidente ocorra em Fortaleza. Porém, não é descartada a possibilidade de Jair Bolsonaro cumprir compromissos em alguma cidade da Região Metropolitana.





A última visita ao Ceará





Na última vez que o presidente Bolsonaro esteve no Ceará, ele participou de uma motociata com apoiadores, e, ao final da tarde, discursou no evento religioso Marcha Para Jesus, no aterro da Praia de Iracema.





