Concurso da Polícia Militar do Ceará: inscrições começam nesta segunda-feira

As inscrições para o concurso da Polícia Militar do Ceará começam nesta segunda-feira (24) e vão até o dia 24 de novembro, somente via Internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 180.





Ao todo, serão disponibilizadas 1.000 mil vagas, todas de contratação imediata. Destas, 15% das vagas são destinadas às mulheres e 20% são reservadas para candidatos negros ou pardos.





Os aprovados serão admitidos na Polícia Militar como alunos soldados, e serão promovidos a soldado após concluírem o Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará.





O salário é de R$ 4.983,30. Durante o período do curso de formação, que os candidatos serão alunos soldados, o vencimento inicial é de R$ 2.481,84.









Cronograma





Segundo a Polícia Militar, o concurso terá o seguinte cronograma:





-Início do período de inscrição: 24 de outubro

-Fim do período de inscrição: 24 de novembro

-Taxa de inscrição: R$ 180

-Data da prova: janeiro de 2023









Anúncio do concurso





O concurso da Polícia Militar foi anunciado pela governadora do Ceará, Izolda Cela, no dia 10 de outubro. Um dia depois, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado.





Segundo o secretário da Segurança, Sandro Caron, os 2,4 mil convocados no concurso anterior recebem os cursos preparatórios e em breve ingressam na corporação militar.





"Isso vai permitir a abertura de novas bases do Raio, do Copac, Cotar e reforço do policiamento ostensivo em geral. Cada novo reforço aumento novo compromisso em garantir um Ceará mais seguro com menos índices de violência", disse o secretário.





"A expectativa é de que tenhamos em dezembro essas forças garantindo a segurança no Ceará", completou a governador Izolda Cela.





(G1)