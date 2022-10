Crueldade: filho é preso depois de espancar mãe com socos no rosto até sangrar

Policiais prenderam em Quixeramobim um homem que agrediu sua própria mãe, fazendo com que a vítima chegasse a ter um corte no rosto e sangrar. A prisão em flagrante por Violência Doméstica ocorreu na noite desta quinta-feira (20). O nome do homem não foi divulgado.





Segundo as informações da Polícia o fato aconteceu por volta de nove da noite, na vila de Foguareiro, distrito de Quixeramobim. Os policiais foram acionados por uma denúncia. O homem teria agredido sua mãe através de socos no rosto e em outras partes do corpo, disse a Polícia.





Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) foram até o local e encontraram a mulher ferida. O homem foi identificado e preso em flagrante. De acordo com a Polícia o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá.





(Revista Central)