Família de Neymar desafia Lula a provar acusações contra atleta

A NR Sports, empresa que é controlada pela família do atacante Neymar, repudiou as falas proferidas pelo ex-presidente Lula (PT) no Flow Podcast da última terça-feira (18). Na ocasião, Lula disse que o jogador teria “medo” que ele vencesse pois ele saberia o que “Bolsonaro perdoou da dívida dos impostos de renda” do atleta.





Em nota, a NR Sports classificou fala do petista como “falaciosa” e “leviana” e disse que o ex-presidente deverá provar o que disse “no palco adequado”.





– A NR Sports, seus Diretores e a família do Sr. Neymar da Silva Santos, repudiam a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana, ao acusá-los de práticas de condutas ilícitas supostamente praticadas em conjunto com o atual presidente Jair Messias Bolsonaro – aponta o comunicado.





Além disso, a empresa controlada pela família do jogador ainda afirmou que “em um momento importante que o país está vivendo não se espera de um candidato à Presidência da República falas como essa, que ultrapassam os limites do razoável da liberdade de expressão”. (Pleno News)