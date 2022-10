Bolsonaro anuncia superlive que terá 22 horas de duração

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fará, a partir das 17h deste sábado (22), uma superlive que terá 22 horas de duração e diversos convidados. Entre os participantes estão nomes da política, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), líderes religiosos, como o pastor Silas Malafaia, e até personalidades, como o jogador Neymar.





– Queria anunciar a todos que amanhã, às 17h, teremos uma superlive. Pode ter certeza de que bateremos o recorde mundial de participação. Presentes, obviamente, o presidente da República, o nosso Neymar, Sergio Moro, o governador Zema, Tarcísio, candidato em São Paulo, líderes religiosos, Silas Malafaia, entre tantas pessoas – disse.





Bolsonaro disse que participará da primeira hora da live, que vai durar quase um dia inteiro. A declaração aconteceu durante a entrevista do chefe do Executivo ao pool de veículos formado pelo SBT, Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil, que realizariam um debate presidencial nesta sexta-feira (21).





Com a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no encontro, o líder respondeu a perguntas feitas por jornalista dos veículos participantes por cerca de uma hora.