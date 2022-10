Decisão de Moraes garantiu votos a Lula, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, de tornar sem efeito as investigações abertas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Polícia Federal (PF) contra empresas de pesquisa.





– Quando PF e Cade começam a investigar os institutos de pesquisa que influenciam nos votos, o que Alexandre faz? Não pode investigar. Parabéns, Alexandre de Moraes, garantiu 3 milhões [de votos] para o Lula. Porque muita gente vai acreditar nas pesquisas, que vão continuar sendo mentirosas. É uma interferência enorme -afirmou durante a live “Mulheres de Minas com Bolsonaro”.





Na noite de quinta-feira (13), Moraes argumentou que houve “usurpação de competência” da Justiça Eleitoral e tornou sem efeito as investigações abertas pelo Cade e pela PF contra as empresas.





Desde o resultado do primeiro turno, quando Bolsonaro teve mais votos do que o projetado pelas pesquisas, aliados do presidente no Congresso iniciaram uma ofensiva contra as empresas.





*AE