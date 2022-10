DIA DO FISIOTERAPEUTA NO UNINTA É COMEMORADO COM ATENDIMENTOS E SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE

Na quinta-feira, 13 de outubro, o Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA) preparou uma grande programação com atendimentos e prestação de serviços gratuitos à comunidade sobralense. O momento aconteceu na feirinha da Praça São João e na Arena F7, fazendo parte das comemorações do Dia do Fisioterapeuta, celebrado no dia da ação. Foram realizados procedimentos Estéticos e de Liberações Miofasciais.





Tendo como intuito ocupar os espaços públicos com ações voltadas para a população, com ênfase na fisioterapia, o evento contou com a participação dos acadêmicos da Liga de Ortopedia e Traumatologia do Esporte – LORTE, Liga Acadêmica de Dermato Funcional – LADEF e Projeto de Extensão em Empreendedorismo na Saúde – PEES.





“Esse ano inovamos e resolvemos ocupar os espaços públicos de maneira organizada, para que pudéssemos levantar a bandeira da fisioterapia. Eu acredito que cumprimos com o nosso objetivo, apresentando os serviços à sociedade. Sempre é bom ter esses alunos no campo da prática, é uma vivência e uma oportunidade de atuação para eles”. Explicou o Coordenador da graduação de Fisioterapia, Prof. Me. Rômulo Goulart.









O Curso de Fisioterapia do UNINTA





O Curso de Fisioterapia do UNINTA tem duração de 05 anos e forma profissionais para prevenir, diagnosticar e recuperar indivíduos às necessidades de saúde e funcionalidade, contribuindo com a descoberta de novas e melhores soluções para os problemas ligados aos distúrbios de órgãos, sistemas ou funções corporais.





A graduação possui nota máxima no MEC e conta com uma grande estrutura para apoiar seu aprendizado, com salas de aula e laboratórios modernos e confortáveis, professores mestres e doutores que são referência na área, projeto pedagógico de excelência e a oportunidade de participar de Projetos de Pesquisa, Extensão e de programas de monitoria, aproximando-o





desde cedo das habilidades práticas e do contato com a comunidade, reforçando sua formação.





