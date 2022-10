Pablo Vittar leva “dedada” em show e tem microfone roubado, VEJA VÍDEO

Pabllo Vittar realizou um show no Pódium da Arena da Amazônia, lá em Manaus, no dia 11 de outubro. Internautas resgataram o momento que mostra um fã arrancando o microfone das mãos dela, quando ela tentou interagir e cantar com o público.





No momento, percebe-se a agitação da cantora, e fica em desespero ao ver que o objeto foi tirado das mãos dela. Ela teve que ser tirada de lá com a ajuda dos seguranças, pois, os fãs formaram um círculo em volta dela e ela não conseguia voltar ao palco.





Entre os ocorridos, os seguranças relataram que ela levou uma “dedada”.





Veja:

O cantor Pablo Vittar leva "dedada" em show e tem microfone roubado pic.twitter.com/Pbo7fveAZt — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) October 14, 2022