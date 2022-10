PRF PRENDE HOMEM QUE REALIZAVA FURTO A VEÍCULOS

No dia 13/10 (quinta-feira) equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ronda nas proximidades do km 221 da BR-222 em Sobral(CE), foi informada de que tinha ocorrido furto a diversos veículos estacionados em um posto de combustíveis.





A equipe de deslocou para averiguar situação quando chegou ao local identificou que um homem estava sendo imobilizado ao chão por populares. Este homem de 40 anos foi surpreendido quando estava já dentro da cabine de um caminhão estacionado. Foi encontrado com o detido um celular já com registro de Boletim de Ocorrência com furto, como também, em seu bolso foi encontrado uma “chave micha” que é utilizada para abrir diversos tipos de fechaduras veiculares.





Segundo as testemunhas, o homem já tinha agido em outros dias no local e tinha furtado outros pertences de caminhoneiros.





Diante das evidências e testemunhas o indivíduo foi conduzido detido para Delegacia de Polícia Civil de Sobral por furto.