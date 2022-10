Ditador de Cuba parabeniza Lula: “Grande vitória”

O ditador comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas urnas neste domingo (30) por meio das redes sociais.





No comunicado oficial, o substituto dos irmãos Castro fala em unidade, paz e integração entre os países da América Latina.





– Caro irmão Lula, felicito-o em nome do governo e do povo cubano, que celebra sua grande vitória em favor da unidade, da paz e da integração latino-americana e caribenha. Conte sempre com Cuba – diz a mensagem.





O país caribenho foi bastante beneficiado durante os governos do Partido dos Trabalhadores. Fazendo parte, inclusive, da lista dos países que deram um calote de R$ 5,2 bilhões no Brasil.





O governo de Fidel Castro deu um calote de R$ 1,12 bilhão no Brasil, dinheiro este enviado via empréstimos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).





O Porto de Mariel custou R$ 2 bilhões e, como garantia do empréstimo, o país comunista ofereceu papéis de uma empresa de charutos.





Outro programa que rendeu valores importantes para Cuba foi o contrato com os Mais Médicos. A OPAS, entidade responsável por fazer os repasses do dinheiro do governo para os médicos contratados e para o governo cubano entregou mais de R$ 7,1 bilhões para os comunistas.





(Pleno News)