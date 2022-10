Dupla Zé Neto e Cristiano faz piada com promessas de Lula

Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira (11), a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fez piada com as promessas de campanha do ex-presidente Lula (PT). Os dois cantores são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e já declaram seus votos no atual líder.





No vídeo cômico divulgado pelos cantores na rede social, os dois aparecem reagindo a uma declaração feita por Lula no último dia 14 de setembro, durante um evento com cooperativas em São Paulo. Na ocasião, o petista disse não saber como faria para criar novos empregos diante da automação da mão de obra.





– Precisamos, então, discutir como é que vamos criar trabalho para o povo brasileiro, para as mulheres e homens que querem estudar, trabalhar e querem ter certeza que vão construir famílias, vão ter casa para morar e vão viver uma vida digna. Como é que a gente vai responder isso? Queria dizer para vocês que eu não sei como fazer – disse Lula.





Confira abaixo o vídeo publicado pela dupla: