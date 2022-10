É por isso que você deve evitar dormir apoiado pelo lado direito do corpo

Dormir é uma necessidade fisiológica onde o corpo e o cérebro descansam, se preparando para as atividades do dia seguinte. Uma boa noite de sono é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico, restauração da memória, do metabolismo e funções endócrinas.





Dormir é uma das melhores coisas que existem para que você tenha uma boa saúde e a qualidade dele é essencial para a qualidade de vida e consequente longevidade.





Porém, nem todas as pessoas sabem que segundo estudos existe um lado que beneficia mais para dormir. Confira abaixo!





De acordo com estudos científicos, dormir do lado esquerdo pode ajudar a salvar vidas ou melhorar a saúde, deixando nosso corpo livre de toxinas, equilibrando os batimentos cardíacos, acomodando os órgãos, ajudando a pegar no sono mais rápido e sendo a melhor opção para gestantes.









Toxinas





Como mostra a imagem abaixo, dormir do lado esquerdo facilita a expulsão das toxinas devido ao suco gástrico que fica concentrado exatamente do lado direito do nosso corpo.