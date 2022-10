Uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar fez uma abordagem no mínimo inusitada no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na última semana. Isso porque uma vira-lata caramelo tentou impedir que os agentes se aproximassem da viatura após o tutor dela receber voz de prisão.





Segundo a PM, o homem foi preso em 6 de outubro após roubar a televisão de um restaurante da região. Vídeo gravado por uma das policiais que atuou na ocorrência mostra a cadelinha deitada “grudada” no carro. O animal fica visivelmente nervoso quando a agente tenta se aproximar para abrir a porta do veículo.





Com informações do Metrópoles

Vídeo BHAZ

Vira-lata caramelo viraliza ao 'proteger' tutor preso por furto em BH pic.twitter.com/ZokiKF8R8Z — BHAZ (@portal_bhaz) October 12, 2022